Росія і Сирія підписали угоду щодо збільшення бази ВМС у Тартусі на 49 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Російська і сирійська сторони підписали на 49 років угоду про розширення території пункту матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту Росії в Тартусі. Відповідний документ був опублікований на офіційному порталі правової інформації, пердає УНН.
“Для розміщення пункту матеріально-технічного забезпечення сирійська сторона передає Російській стороні в безоплатне користування на весь термін дії цієї угоди територію ...”, - зазначено в документі.
Також наголошується, що угода діє протягом 49 років і автоматично продовжується на наступні 25-річні періоди, якщо жодна зі сторін не менше ніж за рік до закінчення відповідного періоду не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу сторону про свій намір припинити його дію.
“Максимальна кількість військових кораблів Росії, яким дозволено одночасне перебування в пункті матеріально-технічного забезпечення — 11 одиниць, включаючи військові кораблі з ядерною енергетичною установкою, за умови дотримання ядерної та екологічної безпеки”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, ВКС Росії і ВПС Туреччини 18 січня проводять в Сирії спільну операцію проти угруповання “Ісламська держава”.