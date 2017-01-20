Россия и Сирия подписали соглашение об увеличении базы ВМС в Тартусе на 49 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российская и сирийская стороны подписали на 49 лет соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России в Тартусе. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, пердае УНН.
"Для размещения пункта материально-технического обеспечения сирийская сторона передает российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия этого соглашения территорию...", - говорится в документе.
Также отмечается, что соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
"Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное пребывание в пункте материально-технического обеспечения - 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности", - говорится в документе.
Напомним, ВКС России и ВВС Турции 18 января проводят в Сирии совместную операцию против группировки "Исламское государство".