Російський дрон атакував пенсіонера на Херсонщині

У Херсонській області, у селі Микільське, російські війська атакували 73-річного чоловіка за допомогою безпілотника, його доставлено до лікарні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

російські війська атакували з БпЛА літнього чоловіка у Микільському. 73-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги - повідомили в ОВА.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Надеждівка, Новодмитрівка, Іванівка, Широка Балка, Розлив, Софіївка, Антонівка, Понятівка, Зеленівка, Придніпровське, Інженерне, Садове, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Тягинка, Українка, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

російські військові, за його даними, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення", - написав Прокудін.