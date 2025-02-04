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Российский дрон атаковал пенсионера на Херсонщине

Российский дрон атаковал пенсионера на Херсонщине

Киев  •  УНН

 • 12750 просмотра

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В селе Никольское на Херсонщине российские войска атаковали 73-летнего мужчину с помощью беспилотника. Пострадавший получил взрывную травму и ранения ног, он доставлен в больницу.

В Херсонской области, в селе Никольское, российские войска атаковали 73-летнего мужчину с помощью беспилотника, он доставлен в больницу, сообщили в Херсонской ОГА во вторник в Telegram, пишет УНН.

российские войска атаковали с БПЛА пожилого мужчину в Никольском. 73-летний местный житель получил взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи

- сообщили в ОВА.

Дополнение

Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Надеждовка, Новодмитровка, Ивановка, Широкая Балка, Разлив, Софиевка, Антоновка, Понятовка, Зеленовка, Приднепровское, Инженерное, Садовое, Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Львовское, Николаевка, Михайловка, Монастырское, Ольговка, Тягинка, Украинка, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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