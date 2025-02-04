Российский дрон атаковал пенсионера на Херсонщине

В Херсонской области, в селе Никольское, российские войска атаковали 73-летнего мужчину с помощью беспилотника, он доставлен в больницу, сообщили в Херсонской ОГА во вторник в Telegram, пишет УНН.

российские войска атаковали с БПЛА пожилого мужчину в Никольском. 73-летний местный житель получил взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи