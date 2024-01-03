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росіяни склали перелік церков на ТОТ, яким дозволено проводити службу на свята

росіяни склали перелік церков на ТОТ, яким дозволено проводити службу на свята

Київ • УНН

 • 33464 перегляди

Росіяни перерахували церкви, яким дозволено проводити святкові богослужіння на окупованих територіях, заборонивши "нелояльні"; лише Московському Патріархату було надано перевагу.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують утискати віруючих різноманітних конфесій.Так, на ТОТ Запоріжжя місцева окупаційна адміністрація склала список церков, яким дозволила проводити службу на Різдво за старим календарем (6-7 січня). Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що всі нелояльні церкви обмежені й фактично отримали заборону на службу.

Наголошується, що росіяни утискають представників всіх конфесій крім підконтрольної кремлю церкви московського патріархату. Для посилення контролю на ТОТ прибувають російські священники.

Пропаганда та служба на ворога є колабораціонізмом й за цей злочин передбачається покарання згідно КК України. Уникнути відповідальності не вдасться

йдеться у повідомленні Центру нацспротиву.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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