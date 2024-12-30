росія не планує долучатися до Саміту миру - лавров

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що росія не має наміру брати участь у Саміті миру. Про це повідомляють росЗмі, пише УНН.

Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення, - заявив Лавров.

За його словами, Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року та виведення російських військ.

"У жовтні пройшли засідання у рамках підготовки другого саміту. Хочуть запросити на нього росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", - вважає лавров.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від позиції запросити росію на другий Саміт миру. Фінальний документ вже готовий та буде представлений усім країнам, включаючи тих, хто не підтримував формулу миру.