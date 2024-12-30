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россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

Киев  •  УНН

 • 4715 просмотра

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Глава МИД рф лавров заявил об отказе участвовать в Саммите мира, даже при наличии приглашения. Украина подготовила финальный документ и планирует пригласить рф, несмотря на ее позицию.

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что россия не намерена участвовать в Саммите мира. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение,

- заявил Лавров.

По его словам, Украина не отказалась от восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года и вывода российских войск. 

"В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита. Хотят пригласить на него россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", - считает Лавров.

Напомним,

Президент Зеленский заявил, что Украина не отказывается от позиции пригласить Россию на второй Саммит мира. Финальный документ уже готов и будет представлен всем странам, включая тех, кто не поддерживал формулу мира.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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