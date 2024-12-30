россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

Глава МИД рф лавров заявил об отказе участвовать в Саммите мира, даже при наличии приглашения. Украина подготовила финальный документ и планирует пригласить рф, несмотря на ее позицию.

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что россия не намерена участвовать в Саммите мира. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН. Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение, - заявил Лавров. По его словам, Украина не отказалась от восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года и вывода российских войск. "В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита. Хотят пригласить на него россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", - считает Лавров. Напомним, Президент Зеленский заявил, что Украина не отказывается от позиции пригласить Россию на второй Саммит мира. Финальный документ уже готов и будет представлен всем странам, включая тех, кто не поддерживал формулу мира.