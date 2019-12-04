Родина вбитого 3-річного хлопчика зробить заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Інна та В’ячеслав Соболєви, батьки 3-річного хлопчика, якого 1 грудня вбили у центрі столиці, планують в найближчу годину зробити заяву, повідомляє УНН.
Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв та його дружина Інна планують звернутися до преси із заявою. Своє звернення батьки хлопчика Олександра озвучать під Шевченківським районним судом столиці, де сьогодні будуть обирати запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві їхнього сина.
Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.
Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.
У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.