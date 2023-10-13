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рф обмежує вʼїзд і виїзд українців, щоб насильно паспортизувати більше населення - ДПСУ

рф обмежує вʼїзд і виїзд українців, щоб насильно паспортизувати більше населення - ДПСУ

Київ • УНН

 • 421823 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. російські окупанти навмисно обмежують в'їзд та виїзд місцевих жителів тимчасово окупованих територій України, з метою примусово паспортизувати населення та викрадення дітей. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Демченко заявив, що громадяни до 14 років України зможуть виїхати до росії у супроводі громадян рф. За його словами це фактично продовження тих кроків для викрадення дітей або ж тиск громадян України, в тому числі на окупованих територіях для того, щоб забезпечити видачу російських паспортів.

Він також наголосив, що українці, яких через нові правила на кордоні не випустять із росії, зможуть потрапити на територію України. Для цього їм потрібно дістатися до українського кордону.

Цитата

"Хоч і пункти пропуску на кордоні з росією і білоруссю зачинені, але, якщо громадяни України на будь-якому з напрямків прибудуть до українського кордону, до української території, їм буде забезпечено пропуск на територію України. Звісно, що громадяни України можуть виїжджати з Росії через кордон з країнами Європейського союзу, на чому також наголосило міністерство закордонних справ України, яке закликає громадян України все-таки залишити межі росії", - заявив Демченко.

Він зауважив, що дипломатичні установи нашої країни на території країни-терориста не функціонують і гарантувати безпеку наших громадян на території росії досить складно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія погрожує українцям в окупації викраденням їх дітей за відмову від паспорта рф - речник Генштабу

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