росія погрожує українцям в окупації викраденням їх дітей за відмову від паспорта рф - речник Генштабу

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«Посіпаки окупаційної влади та російські окупанти погрожують громадянам України, які не отримали російський паспорт, позбавленням батьківських прав із подальшим примусовим вивезенням їхніх дітей до інтернатів в тимчасово окупованому Криму», - сказав Андрій Ковальов.

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За слорвами Ковальова, окупанти на тимчасово окупованих територіях України насильницькими методами змушують людей отримувати псевдо документи. Зокрема, у селі Гаймани, на тимчасово окупованій Херсонщині, українські громадяни, що не отримали паспорт рф можуть бути позбавлені батьківських прав із подальшим примусовим вивезенням їхніх дітей до кримських інтернатів.

Окрім цього діти, батьки яких не отримали російських псевдо документів не приймаються до навчання до шкіл та садочків.

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