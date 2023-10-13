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росія погрожує українцям в окупації викраденням їх дітей за відмову від паспорта рф - речник Генштабу

росія погрожує українцям в окупації викраденням їх дітей за відмову від паспорта рф - речник Генштабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Окупаційна влада рф на тимчасово окупованій Херсонщині погрожує громадянам України, які не отримали російський паспорт, позбавленням батьківських прав та викраденням їхніх дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє УНН.

Цитата

«Посіпаки окупаційної влади та російські окупанти погрожують громадянам України, які не отримали російський паспорт, позбавленням батьківських прав із подальшим примусовим вивезенням їхніх дітей до інтернатів в тимчасово окупованому Криму», - сказав Андрій Ковальов.

Деталі

За слорвами Ковальова, окупанти на тимчасово окупованих територіях України насильницькими методами змушують людей отримувати псевдо документи. Зокрема, у селі Гаймани, на тимчасово окупованій Херсонщині, українські громадяни, що не отримали паспорт рф можуть бути позбавлені батьківських прав із подальшим примусовим вивезенням їхніх дітей до кримських інтернатів.

Окрім цього діти, батьки яких не отримали російських псевдо документів не приймаються до навчання до шкіл та садочків.

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