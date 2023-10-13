россия угрожает украинцам в оккупации похищением их детей за отказ от паспорта рф - спикер Генштаба

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Оккупационная власть рф на временно оккупированной Херсонщине угрожает гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, лишением родительских прав и похищением их детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает УНН.

Цитата

«Приспешники оккупационной власти и российские оккупанты угрожают гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, лишением родительских прав с последующим принудительным вывозом их детей в интернаты во временно оккупированном Крыму», - сказал Андрей Ковалев.

Детали

По словам Ковалева, оккупанты на временно оккупированных территориях Украины насильственными методами заставляют людей получать псевдо документы. В частности, в селе Гайманы, на временно оккупированной Херсонщине, украинские граждане, которые не получили паспорт рф могут быть лишены родительских прав с последующим принудительным вывозом их детей в крымские интернаты.

Кроме этого дети, родители которых не получили российских псевдодокументов не принимаются к обучению в школы и садики.

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