Резонансна ДТП у Харкові: що відомо через рік після трагедії

Так, ввечері 18 жовтня 2017 року Харків і всю Україну сколихнула звістка: на перехресті вулиці Сумська та провулку Мечникова позашляховик Lexus у результаті зіткнення з іншим авто перекинувся, вилетів на тротуар і зніс пішоходів. Вони саме стояли на тротуарі та чекали зеленого сигналу світлофора. Постраждали 11 людей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Зазначимо, що максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про постраждалих?

Постраждали 11 людей: п’ятеро загинули на місці, шестеро з травмами різних ступенів тяжкості потрапили до лікарні.

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Зазначимо, що постраждала Діана Берченко стала шостою жертвою ДТП. За тиждень після аварії вона від отриманих травм померла в лікарні, не виходячи з коми.

Щодо її сестри, Оксани Євтєєвої (Берченко), то внаслідок аварії вона втратила чоловіка Олександра та молодшу сестру Діану. Сама жінка отримала множинні травми: важка черепно-мозкова травма, численні переломи, розрив внутрішніх органів. Батьки жінки повідомили, що вона наново вчилася всьому. А лікарі казали: на повне відновлення піде не менше двох років.

Інша постраждала, Жанна Власенко, на момент ДТП була на 24 тижні вагітності. Жінка отримала травму голови та кісток таза. Лікарі ввели її у медикаментозний сон. Їм вдалося зберегти вагітність. Згодом стан Жанни покращився. Вона народила доньку. А у квітні 2018 року жінка, заявила, що Зайцева добровільно відшкодувала їй завдані збитки в розмірі 100 тисяч грн, і у Власенко немає претензій до підсудної.

Крім того, мати Зайцевої - Тетяна Іванова всім постраждалим та сім'ям загиблих перевела по 50 тисяч гривень. Однак родина Берченків та батьки загиблого Олександа Євтєєва від грошей відмовилися.

Що відомо про підозрюваних?

Олена Зайцева

З’ясувалося, що Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева. Вона - донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, студентка одного з харківських університетів. Крім того, в салоні автівки перебувала подруга дівчини - Марина Ковальова. На момент ДТП вона сиділа поруч із Зайцевою на передньому сидінні та в результаті аварії отримала перелом грудної клітини.

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Поліція затримала Зайцеву одразу після ДТП, наступного дня їй оголосили підозру. Медична експертиза показала, що водійка на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння не була. А 20 жовтня, через два дні після трагедії, Київський райсуд Харкова ухвалив взяти підозрювану під варту. Зайцеву помістили в Харківську установу виконання покарань №27.

Так, на засіданні представник сторони обвинувачення заявив, що у крові підозрюваної виявили опіати. Адвокат Зайцевої Юлія Козир повідомила, що 10 років тому Зайцева постраждала при серйозній ДТП. Внаслідок неї дівчина отримала серйозну травму голови.

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Геннадій Дронов

За кермом іншої автівки, Volkswagen Touareg, яка врізалася у Lexus Зайцевої, перебував 49-річний Геннадій Дронов. За даними слідства, він підприємець, займається роздрібною торгівлею. Спочатку він проходив у справі як свідок.

Згодом Дронов потрапив до лікарні. Його адвокат, Сергій Перепелиця, заявляв про поганий стан підзахисного. Невдовзі водію Volkswagen вручили підозру за ч.3 ст. 286 КК України. Київський райсуд Харкова 8 листопада взяв Дронова під варту.

Хід судового процесу

Стосовно учасників аварії провели психіатричну, наркологічну та хімічно-токсикологічну експертизи. Згідно з висновками досліджень, в організмі водійки Lexus виявили речовини, які містять кодеїн. Як пояснила адвокат Юлія Козир, його експертиза виявила через те, що Зайцева приймає знеболювальний препарат "Пенталгін". Вона додала, що підозрювана користується ним, бо "через травму голови страждає від сильного головного болю".

На початку лютого 2018 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Зайцевої та Дронова. Досудове розслідування встановило, що обидва водії порушили ПДР.

"Водій автомобілю Volkswagen Touareg, який виїхав на перехрестя з порушенням Правил дорожнього руху, зіткнувся з автомобілем Lexus, що рухався на заборонений сигнал світлофору та з перевищенням дозволеної у населених пунктах швидкості. Внаслідок зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів”, — пояснив начальник відділу прокуратури області Максим Блохін.

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Наприкінці лютого суд почав розглядати справу по суті. В обвинувальному акті з подробицями описані травми постраждалих та причини смерті жертв аварії. Так, стало відомо, що причиною смерті трьох пішоходів, а саме Ніни Кобизєвої та Алли та Анастасії Сокол, став відрив серця від артерій. А 27-річний Олександр Євтєєв загинув на місці від відкритої черепно-мозкової травми. Наталя Умаєва загинула від чисельних переломів, розриву внутрішніх органів та черепно-мозкової травми.

На початку березня суд почав допитувати постраждалих та родичів загиблих. До речі, допомогу від родини Зайцевої у розмірі 50 тисяч гривень отримали 5 потерпілих з 12. Всі інші відмовилися.

Версія подій Зайцевої: обвинувачена на допиті у суді заявила, що за день до ДТП прийняла ввечері таблетку "Пенталгіну", тому що в неї "був дуже сильний головний біль". У день події вона відчувала себе нормально. За її словами, під час руху вона побачила, що загорівся застережливий сигнал світлофора, і автомобіль не зможе зупинитися. Коли їй загорівся жовтий сигнал - почав рухатися Volkswagen. Тоді дівчина подала звуковий сигнал. Зайцева заявила, що повністю визнає свою провину, а також, "намагалася робити все, щоб запобігти зіткненню".

Варто зазначити, що суд допитав 15 свідків ДТП від сторони обвинувачення. Так, під час допиту інспектора патрульної поліції з’ясувалося, що на момент ДТП Зайцева при собі не мала прав і техпаспорт. Також у суді свідчила екс-патрульна Ляна Теремкова, яка товаришує з матір'ю Зацевої 17 років і за збігом обставин теж опинилася на місці ДТП.

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Крім того, сторона обвинувачення передала до суду документ, в якому йшлося про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз. За словами Дронова, Lexus рухався зі швидкістю 100-120 км на годину. Водночас Зайцева не змогла вказати швидкість Volkswagen. При цьому, обвинувачена зазначила, що рухалася зі швидкістю 80 км на годину.

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Зазначимо, що Дронов свою версію подій розповів лише 2 жовтня. До того він запевняв, що зробить це після опитування свідків, експертів, криміналістів.

Версія подій Дронова: обвинувачений заявив, що не визнає свою провину. За словами Дронова, коли він побачив автівку Олени Зайцевої ніякої загрози для його руху вона на той момент не становила.

"Я вже виїжджав на Сумську на дозволяючий сигнал світлофору. …Я не міг уявити та припустити, що той автомобіль, який я побачив, не буде зупинятися на заперечуючий сигнал світлофору. Мені страшно уявити, з якою швидкістю він мчав. За 2-3 секунди він опинився вже на перехресті. Я не встиг зреагувати фізично. Я навіть одразу не міг зрозуміти, що сталося", - повідомив обвинувачений, додавши, що не пам'ятає механізму ДТП.

Варто зазначити, що в окреме кримінальне провадження виділили матеріали стосовно діяльності автошколи, де проходила навчання Зайцева. Так, в автошколі провели обшуки. Крім того, стало відомо, що обвинувачена пропускала заняття.

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Хто така Олена Федірко?

Наприкінці липня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про зникнення лікаря-нарколога Олени Федірко, яка оглядала Зайцеву після ДТП і яка проходить у справі у якості свідка. Супрун пояснила, що до Міністерства звернулася сторона постраждалих з проханням допомогти.

В акті огляду лікар вказала, що Зайцева показала ознаки наркотичного сп'яніння. Подальші аналізи підтвердили наявність кодеїну і фенобарбеталу, однак для остаточних висновків не вистачило біологічного матеріалу, відібраного у дівчини.

"Сторона постраждалих хоче допитати Федірко в суді, щоби з'ясувати, яким чином проводився відбір аналізів, чому не взяли біологічну речовину у кількості, необхідній для проведення дослідження, та чи достатньо існуючих даних для встановлення стану обвинуваченої на час ДТП. Але лікарка зникла, і нікому невідомо, де вона знаходиться. У наркодиспансері, у якому вона працювала, кажуть, що жінка раптово звільнилася. Наразі її розшукує поліція", - розповіла в.о. голови МОЗ.

Однак, як вдалося з’ясувати УНН, Федірко звільнилася з місця роботи за власним бажанням ще в травні цього року. Лікар працювала в Обласному наркологічному диспансері з 1986 року. Необхідність звільнення пояснила хворою матір'ю, яка потребує догляду.

Тож суд задовольнив клопотання про проведення розшукових заходів щодо Федірко. Про результати пошуку у поліції пообіцяли повідомити на "найближчому судовому засідання" - а це на той момент 11 вересня. Однак на це засідання свідок не з’явилася. Поліція надала суду документальну інформацію, що 6 вересня правоохоронці прийшли за місцем мешкання Федірко. Двері їм відчинила жінка, яка не представилася. Вона повідомила, що Федірко переїхала на непідконтрольну Україні територію. Згодом прокуратура надала судді відповідь від Держприкордонслужби. У ній йдеться, що лікар-нарколог територію України не залишала.

Зазначимо, що син Олени Федірко підозрюється у зловживанні впливом. Так, досудове розслідування з’ясувало, що він за гроші запропонував чоловіку, якого напередодні пройшов медогляд, вплинути на лікаря-нарколога, щоб та змінила висновок огляду. Віддавши сину нарколога дві частини хабара, чоловік отримав довідку, згідно з якою у нього було відсутнє наркотичне сп'яніння. У той же день син лікаря отримав від нього останню частину хабара, тоді підозрюваного затримали правоохоронці.

Судовий розгляд продовжується

Зазначимо, що у Зайцевої за рік з’явилося ще два адвокати, тобто наразі загалом – три. Під час одного з останніх судових засідань обвинуваченій стало погано. Їй викликали "швидку". Адвокат дівчини Юлія Козир заявила, що у її підзахисної "щодня відбуваються напади у вигляді значного підвищення артеріального тиску і судомних явищ в усьому тілі". Захист наполіг на госпіталізації обвинуваченої.

"Без госпіталізації у належну медичну установу і без надання їй (Зайцевій, – ред.) належного медичного лікування ми взагалі не зможемо продовжити слухання справи. … Прошу суд дозволити госпіталізацію в рамках медустанови", - заявила Козир у суді.

Тим часом, сьогодні, 18 жовтня, у день роковин трагедії, на вулицю Сумську о 12:00 прийдуть рідні загиблих та постраждалих в аварії.