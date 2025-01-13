Холодно та слизько: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 13 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вдень очікується мороз та ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, вдень істотних опадів не очікується.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься від -1 до -7 градусів.

Найбільші морози прогнозуються на Львівщині, де стовпчики термометрів опустяться до -7. Вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. Тепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +5.

В Карпатах вдень невеликий сніг; температура вдень 1-6° морозу.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла;

У Києві вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 січня. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що може ускладнити рух транспорту.