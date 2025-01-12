Завтра в Україні очікується небезпечна ситуація на дорогах: які області під загрозою

Завтра, 13 січня, очікується ожеледиця на дорогах в західних, північних та Вінницькій областях, буде діяти I рівень небезпечності. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укргідрометцентр.

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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 січня. За даними Укргідрометцентру, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця.

I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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