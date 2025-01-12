Завтра в Україні очікується небезпечна ситуація на дорогах: які області під загрозою
Київ • УНН
13 січня в західних, північних та Вінницькій областях України очікується ожеледиця на дорогах. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що може ускладнити рух транспорту.
Завтра, 13 січня, очікується ожеледиця на дорогах в західних, північних та Вінницькій областях, буде діяти I рівень небезпечності. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укргідрометцентр.
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 січня. За даними Укргідрометцентру, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця.
I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
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