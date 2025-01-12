Завтра в Украине ожидается опасная ситуация на дорогах: какие области под угрозой
Киев • УНН
13 января в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидается гололедица на дорогах. Объявлен I уровень опасности (желтый), что может осложнить движение транспорта.
Завтра, 13 января, ожидается гололедица на дорогах в западных, северных и Винницкой областях, будет действовать I уровень опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 января. По данным Укргидрометцентра, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах ожидается гололедица.
I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Пожар в Лос-Анджелесе: борьба продолжается, погода ухудшает ситуацию12.01.25, 04:53 • 25053 просмотра