Холодно и скользко: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 13 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица, температура от -7 до +5 градусов, холоднее всего будет на Львовщине.
В понедельник, 13 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Днем ожидается мороз и гололедица. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, днем существенных осадков не ожидается.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах прогнозируется гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от -1 до -7 градусов.
Наибольшие морозы прогнозируются на Львовщине, где столбики термометров опустятся до -7. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Теплее будет на юге, где столбики термометров покажут до +5.
В Карпатах днем небольшой снег; температура днем 1-6° мороза.
На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 2° тепла;
В Киеве днем 0-2° мороза.
Напомним
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 января. Объявлен I уровень опасности (желтый), что может осложнить движение транспорта.