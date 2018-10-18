Резонансное ДТП в Харькове: что известно через год после трагедии

Так, вечером 18 октября 2017 года Харьков и всю Украину всколыхнуло известие: на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова внедорожник Lexus в результате столкновения с другим авто перевернулся, вылетел на тротуар и снес пешеходов. Они как раз стояли на тротуаре и ждали зеленого сигнала светофора. Пострадали 11 человек.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Отметим, что максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Что известно о пострадавших?

Пострадали 11 человек: пятеро погибли на месте, шестеро с травмами разных степеней тяжести попали в больницу.

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Отметим, пострадавшая Диана Берченко стала шестой жертвой ДТП. Через неделю после аварии она от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

Что касается ее сестры, Оксаны Евтеевой (Берченко), то в результате аварии она потеряла мужа Александра и младшую сестру Диану. Сама женщина получила множественные травмы: тяжелая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы, разрыв внутренних органов. Родители женщины сообщили, что она заново училась всему. А врачи говорили: на полное восстановление уйдет не менее двух лет.

Другая пострадавшая, Жанна Власенко, на момент ДТП была на 24 неделе беременности. Женщина получила травму головы и костей таза. Врачи ввели ее в медикаментозный сон. Им удалось сохранить беременность. Впоследствии состояние Жанны улучшилось. Она родила дочь. А в апреле 2018 года женщина заявила, что Зайцева добровольно возместила ей причиненный ущерб в размере 100 тысяч грн, и у Власенко нет претензий к подсудимой.

Кроме того, мать Зайцевой - Татьяна Иванова всем пострадавшим и семьям погибших перевела по 50 тысяч гривен. Однако семья Берченко и родители погибшего Александа Евтеева от денег отказались.

Что известно о подозреваемых?

Елена Зайцева

Выяснилось, что Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева. Она - дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, студентка одного из харьковских университетов. Кроме того, в салоне автомобиля находилась подруга девушки - Марина Ковалева. На момент ДТП она сидела рядом с Зайцевой на переднем сиденье и в результате аварии получила перелом грудной клетки.

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Полиция задержала Зайцеву сразу после ДТП, на следующий день ей объявили подозрение. Медицинская экспертиза показала, что водитель в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения не была. А 20 октября, через два дня после трагедии, Киевский райсуд Харькова принял решение взять подозреваемую под стражу. Зайцеву поместили в Харьковское учреждение исполнения наказаний №27.

Так, на заседании представитель стороны обвинения заявил, что в крови подозреваемой обнаружили опиаты. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что 10 лет назад Зайцева пострадала при серьезном ДТП. Вследствие него девушка получила серьезную травму головы.

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Геннадий Дронов

За рулем другого автомобиля, Volkswagen Touareg, который врезался в Lexus Зайцевой, находился 49-летний Геннадий Дронов. По данным следствия, он предприниматель, занимается розничной торговлей. Сначала он проходил по делу как свидетель.

Впоследствии Дронов попал в больницу. Его адвокат Сергей Перепелица, заявлял о плохом состоянии подзащитного. Вскоре водителю Volkswagen вручили подозрение по ч.3 ст. 286 УК Украины. Киевский райсуд Харькова 8 ноября принял Дронова под стражу.

Ход судебного процесса

В отношении участников аварии провели психиатрическую, наркологическую и химически-токсикологическую экспертизы. Согласно выводам исследований, в организме водителя Lexus обнаружили вещества, которые содержат кодеин. Как пояснила адвокат Юлия Козырь, его экспертиза обнаружила из-за того, что Зайцева принимает обезболивающий препарат "Пенталгин". Она добавила, что подозреваемая пользуется им, потому что "из-за травмы головы страдает от сильной головной боли".

В начале февраля 2018 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова. Досудебное расследование установило, что оба водителя нарушили ПДД.

"Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который выехал на перекресток с нарушением Правил дорожного движения, столкнулся с автомобилем Lexus, который двигался на запрещающий сигнал светофора и с превышением разрешенной в населенных пунктах скорости. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов", - пояснил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

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В конце февраля суд начал рассматривать дело по существу. В обвинительном акте с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. Так, стало известно, что причиной смерти трех пешеходов, а именно Нины Кобизевой и Аллы и Анастасии Сокол, случился отрыв сердца от артерий. А 27-летний Александр Евтеев погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы.

В начале марта суд начал допрашивать пострадавших и родственников погибших. Кстати, помощь от семьи Зайцевой в размере 50 тысяч гривен получили 5 пострадавших из 12. Все остальные отказались.

Версия событий Зайцевой: обвиняемая на допросе в суде заявила, что за день до ДТП приняла вечером таблетку "Пенталгина", потому что у нее "была очень сильная головная боль". В день происшествия она чувствовала себя нормально. По ее словам, во время движения она увидела, что загорелся предупреждающий сигнал светофора, и автомобиль не сможет остановиться. Когда ей загорелся желтый сигнал - начал двигаться Volkswagen. Тогда девушка подала звуковой сигнал. Зайцева заявила, что полностью признает свою вину, а также "пыталась делать все, чтобы предотвратить столкновение".

Стоит отметить, что суд допросил 15 свидетелей ДТП от стороны обвинения. Так, во время допроса инспектора патрульной полиции выяснилось, что на момент ДТП Зайцева при себе не имела прав и техпаспорт. Также в суде свидетельствовала экс-патрульная Ляна Теремков, которая дружит с матерью Зайцевой 17 лет и по стечению обстоятельств тоже оказалась на месте ДТП.

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Кроме того, сторона обвинения передала в суд документ, в котором говорилось о невозможности установить скорость автомобилей с помощью экспертиз. По словам Дронова, Lexus двигался со скоростью 100-120 км в час. В то же время Зайцева не смогла указать скорость Volkswagen. При этом, обвиняемая отметила, что двигалась со скоростью 80 км в час.

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Отметим, что Дронов свою версию событий рассказал лишь 2 октября. До того он уверял, что сделает это после опроса свидетелей, экспертов, криминалистов.

Версия событий Дронова: обвиняемый заявил, что не признает свою вину. По словам Дронова, когда он увидел машину Елены Зайцевой никакой угрозы для его движения она на тот момент не представляла.

"Я уже выезжал на Сумскую на разрешающий сигнал светофора. ... Я не мог представить и предположить, что тот автомобиль, который я увидел, не будет останавливаться на запрещающий сигнал светофора. Мне страшно представить, с какой скоростью он летел. За 2-3 секунды он оказался уже на перекрестке. Я не успел среагировать физически. Я даже сразу не мог понять, что произошло", - сообщил обвиняемый, добавив, что не помнит механизма ДТП.

Стоит отметить, что в отдельное уголовное производство выделили материалы о деятельности автошколы, где проходила обучение Зайцева. Так, в автошколе провели обыски. Кроме того, стало известно, что обвиняемая пропускала занятия.

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Кто такая Елена Федирко?

В конце июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о пропаже врача-нарколога Елены Федирко, которая осматривала Зайцеву после ДТП и которая проходит по делу в качестве свидетеля. Супрун объяснила, что в Министерство обратилась сторона потерпевших с просьбой помочь.

В акте осмотра врач указала, что Зайцева показала признаки наркотического опьянения. Дальнейшие анализы подтвердили наличие кодеина и фенобарбитала, однако для окончательных выводов не хватило биологического материала, отобранного у девушки.

"Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить, каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологическую вещество в количестве, необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемой на ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция ", - рассказала и.о. главы Минздрава.

Однако, как удалось выяснить УНН Федирко уволилась с места работы по собственному желанию еще в мае этого года. Врач работала в Областном наркологическом диспансере с 1986 года. Необходимость увольнения пояснила больной матерью, которая нуждается в уходе.

Поэтому суд удовлетворил ходатайство о проведении розыскных мероприятий по Федирко. О результатах поиска в полиции пообещали сообщить на "ближайшем судебном заседании" - а это на тот момент 11 сентября. Однако на это заседание свидетель не явился. Полиция предоставила суду документальную информацию, что 6 сентября правоохранители пришли по месту жительства Федирко. Двери им открыла женщина, которая не представилась. Она сообщила, что Федирко переехала на неподконтрольную Украины территорию. Впоследствии прокуратура предоставила судье ответ от Госпогранслужбы. В ней говорится, что врач-нарколог территорию Украины не покидала.

Отметим, что сын Елены Федирко подозревается в злоупотреблении влиянием. Так, досудебное расследование выяснило, что он за деньги предложил мужчине, которого накануне прошел медосмотр, повлиять на врача-нарколога, чтобы и изменила вывод обзора. Отдав сыну нарколога две части взятки, мужчина получил справку, согласно которой у него отсутствовало наркотическое опьянение. В тот же день сын врача получил от него последнюю часть взятки, тогда подозреваемого задержали правоохранители.

Судебное разбирательство продолжается

Отметим, что у Зайцевой за год появилось еще два адвоката, то есть пока в целом - три. Во время одного из последних судебных заседаний обвиняемой стало плохо. Ей вызвали "скорую". Адвокат девушки Юлия Козырь заявила, что у ее подзащитной "ежедневно происходят нападения в виде повышения артериального давления и судорожных явлений во всем теле". Защита настоял на госпитализации обвиняемой.

"Без госпитализации в надлежащее медицинское учреждение и без предоставления ей (Зайцевой, - ред.) надлежащего медицинского лечения мы вообще не сможем продолжить слушание дела. ... Прошу суд разрешить госпитализацию в рамках медучреждения", - заявила Козырь в суде.

Между тем, сегодня, 18 октября, в день годовщины трагедии на улицу Сумскую в 12:00 придут родные погибших и пострадавших в аварии.