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Вагітну, постраждалу у ДТП в Харкові, виписали з лікарні

Вагітну, постраждалу у ДТП в Харкові, виписали з лікарні

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вагітну Жанну Власенко, яка постраждала у смертельному ДТП на вул.Сумській в Харкові виписали з лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомив чоловік постраждалої.

“Зараз ми вже всі вдома. Жанна почуває себе нормально, наша ще ненароджена донечка теж. Виписали Жанночку сьогодні о 14:00”, — розповів чоловік Жанни Володимир.

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Нагадаємо, що в результаті ДТП Жанна Власенко отримала травму голови і кісток таза. У листопаді дівчину вивели із коми і перевели з реанімації в звичайну палату гінекологічного відділення обласної клінічної лікарні.

У лікарні все ще залишається Анна Комар.

Як повідомляв УНН, розслідування резонансної смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові знаходиться на фінальній стадії. Слідству залишилось провести близько 8 експертиз.

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