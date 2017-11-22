Вагітну, постраждалу у ДТП в Харкові, виписали з лікарні
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вагітну Жанну Власенко, яка постраждала у смертельному ДТП на вул.Сумській в Харкові виписали з лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомив чоловік постраждалої.
“Зараз ми вже всі вдома. Жанна почуває себе нормально, наша ще ненароджена донечка теж. Виписали Жанночку сьогодні о 14:00”, — розповів чоловік Жанни Володимир.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще одну постраждалу внаслідок ДТП в Харкові виписали з лікарні
Нагадаємо, що в результаті ДТП Жанна Власенко отримала травму голови і кісток таза. У листопаді дівчину вивели із коми і перевели з реанімації в звичайну палату гінекологічного відділення обласної клінічної лікарні.
У лікарні все ще залишається Анна Комар.
Як повідомляв УНН, розслідування резонансної смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові знаходиться на фінальній стадії. Слідству залишилось провести близько 8 експертиз.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельна ДТП у Харкові: Дронова залишили під арештом до 19 грудня