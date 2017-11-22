Беременную, пострадавшую в ДТП в Харькове, выписали из больницы

“Сейчас мы уже все дома. Жанна чувствует себя нормально, наша еще нерожденная дочь тоже. Выписали Жанночку сегодня в 14:00”, — рассказал муж Жанны Владимир.

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Напомним, что в результате ДТП Жанна Власенко получила травму головы и костей таза. В ноябре девушку вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы.

В больнице все еще остается Анна Комар.

Как сообщал УНН, расследование резонансного смертельного ДТП на ул.Сумской в Харькове находится на финальной стадии. Следствию осталось провести около 8 экспертиз.

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