Беременную, пострадавшую в ДТП в Харькове, выписали из больницы

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5441 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14451 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15364 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88945 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80364 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92189 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121573 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115834 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146709 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 69149 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Беременную, пострадавшую в ДТП в Харькове, выписали из больницы

Беременную, пострадавшую в ДТП в Харькове, выписали из больницы

Киев  •  УНН

 • 18188 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Беременную Жанну Власенко, пострадавшую в смертельном ДТП на ул.Сумской в ​​Харькове выписали из больницы. Об этом корреспонденту УНН сообщил муж пострадавшей.

“Сейчас мы уже все дома. Жанна чувствует себя нормально, наша еще нерожденная дочь тоже. Выписали Жанночку сегодня в 14:00”, — рассказал муж Жанны Владимир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одну пострадавшую в результате ДТП в Харькове выписали из больницы

Напомним, что в результате ДТП Жанна Власенко получила травму головы и костей таза. В ноябре девушку вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы.

В больнице все еще остается Анна Комар.

Как сообщал УНН, расследование резонансного смертельного ДТП на ул.Сумской в Харькове находится на финальной стадии. Следствию осталось провести около 8 экспертиз.

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