"Ознак алкогольного сп'яніння у Зайцевої не було": у справі ДТП у Харкові допитали патрульного
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова допитав як свідка у справі смертельного ДТП у центрі міста інспектора патрульної поліції Євгена Шестова. Про це повідомляє кореспондент УНН.
“Близько 9-ї почули удар, вибігли і побачили картину ДТП. Я побачив Lexus і Volkswagen. Викликали медичну допомогу, оповістили начальника і чергову частину. Через 5 хвилин приїхала „швидка“. Я спілкувався із Зайцевою. Під час спілкування вона перебувала в сильному стресовому стані, ознак алкогольного сп’яніння не було. Прав і техпаспорт вона не надала на нашу законну вимогу. Казала, що вони лежали в сумці, потім з’ясувалося, що у неї їх з собою немає, потім їх підвезли”, — розповів Шестов.
Нагадаємо, 2 квітня Київський райсуд Харкова продовжив розгляд справи резонасної ДТП у центрі міста. Суд продовжив допит свідків аварії.
Як повідомляв УНН, смертельна ДТП сталася у Харкові 18 жовтня минулого року. Тоді у центрі міста зіткнулися два автомобілі і один з них викинуло на пішоходів. Внаслідок аварії на місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина згодом померла у лікарні.