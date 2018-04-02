"Признаков алкогольного опьянения у Зайцевой не было": в деле ДТП в Харькове допросили патрульного

"Около 9 услышали удар, выбежали и увидели картину ДТП. Я увидел Lexus и Volkswagen. Вызвали медицинскую помощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через 5 минут приехала "скорая". Я общался с Зайцевой. Во время общения она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Прав и техпаспорт она не предоставила по нашему законному требованию. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, потом их подвезли", - рассказал Шестов.

Напомним, 2 апреля Киевский райсуд Харькова продолжил рассмотрение дела резонансного ДТП в центре города. Суд продолжил допрос свидетелей аварии.