Прокурор назвав причини смерті жертв ДТП у Харкові: у трьох відірвалося серце

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Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Під час засідання у Київському районному суді Харкова з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у вчиненні резонансної ДТП у Харкові прокурор Ігор Омельченко зачитав обвинувальний акт з вказанням причин смерті жертв автоаварії, передає кореспондент УНН.

Так, під час слухання прокурор Ігор Омельченко зачитав обвинувальний акт, де з подробицями описані травми постраждалих та причини смерті жертв аварії. Так, стало відомо, що причиною смерті трьох пішоходів, а саме: Ніни Кобизєвої та Алли і Анастасії Сокол став відрив серця від артерій.

27-річний Олександр Євтєєв загинув на місці від відкритої черепно-мозкової травми. Наталя Умаєва загинула від чисельних переламів, розриву внутрішніх органів та черепно-мозкової травми.

Додамо, шостою жертвою ДТП стала 24-річна Діана Берченко, яка за тиждень після аварії від отриманих травм померла в лікарні, не виходячи з коми.

Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Унаслідок зіткнення п'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала пізніше померла в лікарні. Крім того, травми різної тяжкості отримали п'ять осіб.

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