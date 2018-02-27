Прокурор назвал причины смерти жертв ДТП в Харькове: у троих оторвалось сердце

Так, во время слушания прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт, где с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. Так, стало известно, что причиной смерти трех пешеходов, а именно: Нины Кобизевой, Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.

27-летний Александр Евтеев погиб на месте из-за открытой черепно-мозговой травмы. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы.

Добавим, шестой жертвой ДТП стала 24-летняя Диана Берченко, которая через неделю после аварии от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.