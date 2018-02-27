Прокурор назвал причины смерти жертв ДТП в Харькове: у троих оторвалось сердце

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62133 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75288 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78063 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106967 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100290 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104514 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Прокурор назвал причины смерти жертв ДТП в Харькове: у троих оторвалось сердце

Прокурор назвал причины смерти жертв ДТП в Харькове: у троих оторвалось сердце

Киев  •  УНН

 • 40908 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время заседания в Киевском районном суде Харькова по рассмотрению уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении резонансного ДТП в Харькове прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт с указанием причин смерти жертв автоаварии, передает корреспондент УНН.

Так, во время слушания прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт, где с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. Так, стало известно, что причиной смерти трех пешеходов, а именно: Нины Кобизевой, Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.

27-летний Александр Евтеев погиб на месте из-за открытой черепно-мозговой травмы. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы.

Добавим, шестой жертвой ДТП стала 24-летняя Диана Берченко, которая через неделю после аварии от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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