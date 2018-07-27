ДТП у Харкові: слідство встановило, що Зайцева пропускала заняття в автошколі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Обвинувачена у смертельній ДТП на вулиці Сумській у Харкові, внаслідок якої загинули 6 осіб, Олена Зайцева пропускала заняття в автошколі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
"Слідство надало таку інформацію. Олени Зайцевої не було на заняттях", - зазначили в поліції.
Триває слідство за ч.1 ст. 367 Кримінального Кодексу України.
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Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули 6 осіб.
Як повідомляв УНН, під час допиту у суді експерт заявив, що обидва обвинувачених порушували правила дорожнього руху.