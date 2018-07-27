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ДТП у Харкові: слідство встановило, що Зайцева пропускала заняття в автошколі

ДТП у Харкові: слідство встановило, що Зайцева пропускала заняття в автошколі

Київ • УНН

 • 11156 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Обвинувачена у смертельній ДТП на вулиці Сумській у Харкові, внаслідок якої загинули 6 осіб, Олена Зайцева пропускала заняття в автошколі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

"Слідство надало таку інформацію. Олени Зайцевої не було на заняттях", - зазначили в поліції.

Триває слідство за ч.1 ст. 367 Кримінального Кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резонансна ДТП у Харкові: зникла лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву

Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули 6 осіб. 

Як повідомляв УНН, під час допиту у суді експерт заявив, що обидва обвинувачених порушували правила дорожнього руху

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