ДТП в Харькове: следствие установило, что Зайцева пропускала занятия в автошколе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Обвиняемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибли 6 человек, Елена Зайцева пропускала занятия в автошколе. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Следствие предоставило такую информацию. Елены Зайцевой не было на занятиях", - отметили в полиции.
Продолжается следствие по ч.1 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.
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Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.
Как сообщал УНН, во время допроса в суде эксперт заявил, что оба обвиняемых нарушали правила дорожного движения.