ДТП в Харькове: следствие установило, что Зайцева пропускала занятия в автошколе

"Следствие предоставило такую ​​информацию. Елены Зайцевой не было на занятиях", - отметили в полиции.

Продолжается следствие по ч.1 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.

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Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Как сообщал УНН, во время допроса в суде эксперт заявил, что оба обвиняемых нарушали правила дорожного движения.