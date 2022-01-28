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Резніков: звинувачення України у підготовці збройних провокацій на Донбасі є нонсенсом

Резніков: звинувачення України у підготовці збройних провокацій на Донбасі є нонсенсом

Київ • УНН

 • 12316 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Звинувачення України у підготовці якихось збройних провокацій на Донбасі є нонсенсом. Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці якихось збройних провокацій на Донбасі. Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону, і це правда. Але ми чітко дотримуємось зобов’язань і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового”, — заявив міністр.

Деталі

Резніков підкреслив, що останнім часом спостерігається деяке зменшення кількості провокацій з боку російських окупаційних сил в ОРДЛО.

“Наші воїни їх привчили, що провокації отримують відсіч”, — додав він.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Українські Національні Новини

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