Резніков: звинувачення України у підготовці збройних провокацій на Донбасі є нонсенсом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Звинувачення України у підготовці якихось збройних провокацій на Донбасі є нонсенсом. Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці якихось збройних провокацій на Донбасі. Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону, і це правда. Але ми чітко дотримуємось зобов’язань і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового”, — заявив міністр.
Деталі
Резніков підкреслив, що останнім часом спостерігається деяке зменшення кількості провокацій з боку російських окупаційних сил в ОРДЛО.
“Наші воїни їх привчили, що провокації отримують відсіч”, — додав він.
Доповнення
Українська влада та західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.