Резніков: територіальний компроміс з рф – це вихід України на кордони 1991 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що територіальний компроміс з росією - це вихід України на кордони 1991 року. Про це він повідомив в ефірі DR Denmark, передає УНН.
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«Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери мають знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року, включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком й звісно Кримом», - сказав Резніков.
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За його словами, питання «компромісів» з російською федерацією можна допускати тільки тоді, коли Україна матиме стабільну підтримку союзників та розуміння архітектури безпеки на роки вперед.
«Компроміс можливий, тільки коли росіяни виведуть війська з України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони муситимуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру й всіх вбитих українців, за вбивства, зґвалтування, тортури й всі злочини. Територіальний компроміс – це вихід України на кордони 1991 року», - сказав Резніков.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи від не відмовиться від Криму, і російська війна, яка почалася з півострова, має закінчитися його визволенням.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що "картина перемоги" у війні, яку розпочала росія, змістилася до повного звільнення українських територій від російської окупації.