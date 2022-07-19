Резніков назвав кількість населених пунктів, які Збройним Силам ще необхідно звільнити
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Збройні Сили України звільнили від російської окупації понад тисячу населених пунктів України. Нашим військовим необхідно ще звільнити понад 2 500 сіл та міст. Про це під час дискусії, організованої Atlantic Council, заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише УНН.
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"Ми вже звільнили понад одну тисячу міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл та міст", – заявив Резніков.
Деталі
Він зазначив, що росія програє цю війну. Україна отримає нове сучасне озброєння, яке допомагає нищити ворога. Однак наразі все залежить від того, наскільки вчасно Українська держава отримає техніку від партнерів.
“Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", – наголосив Резніков.
Він також запевнив, що росія буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як зазнає поразки.
Доповнення
Міністр оборони назвав необхідну кількість систем HIMARS для ефективного контрнаступу та захисту українських міст.