Рейс Air India повернувся в аеропорт після виявлення кажана в бізнес-класі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Літак Air India повернувся до аеропорту Делі невдовзі після зльоту, через те, що був виявлений літаючий кажан на борту. Про це інформує УНН з посиланням на The Independent.
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Рейс 105 Air India вилетів з міжнародного аеропорту імені Індіри Ганді в Делі о 2:20 в четвер, відправившись в Нью-Йорк.
Boeing 777 перебував у повітрі всього близько 30 хвилин, коли кажана помітили на борту.
Ссавця помітили члени екіпажу бізнес-класу, після чого було ухвалено рішення повернутися в Делі.
Індійські ЗМІ повідомили, що на літаку провели дезінфекцію, а кажана згодом прибрали. У п'ятницю літак був повернутий в експлуатацію.
"AI-105 DEL-EWR повернувся в Делі після вильоту. Після прибуття стало відомо, що члени екіпажу бачили в кабіні кажана. Співробітники відділу охорони природи були викликані, щоб зловити і забрати його. Літак благополучно приземлився близько 3:55 ранку", - цитують місцеві ЗМІ слова представника Головного управління цивільної авіації Індії.
Додаток для відстеження авіації FlightRadar24 показав, що невдовзі після зльоту Boeing 777-300 більш ніж на годину увійшов в зону очікування на висоті 30 000 футів на північний захід від Делі перед посадкою.
Було розпочато розслідування, але офіційний представник Air India повідомив, що, на їхню думку, тварина могла потрапити в літак, коли на борт завантажувалася їжа.