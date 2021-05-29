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The Guardian

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Рейс Air India повернувся в аеропорт після виявлення кажана в бізнес-класі

Київ • УНН

 • 72552 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Літак Air India повернувся до аеропорту Делі невдовзі після зльоту, через те, що був виявлений літаючий кажан на борту. Про це інформує УНН з посиланням на The Independent.

Рейс Air India повернувся в аеропорт після виявлення кажана в бізнес-класі

Деталі

Рейс 105 Air India вилетів з міжнародного аеропорту імені Індіри Ганді в Делі о 2:20 в четвер, відправившись в Нью-Йорк.

Boeing 777 перебував у повітрі всього близько 30 хвилин, коли кажана помітили на борту.

Ссавця помітили члени екіпажу бізнес-класу, після чого було ухвалено рішення повернутися в Делі.

Індійські ЗМІ повідомили, що на літаку провели дезінфекцію, а кажана згодом прибрали. У п'ятницю літак був повернутий в експлуатацію.

"AI-105 DEL-EWR повернувся в Делі після вильоту. Після прибуття стало відомо, що члени екіпажу бачили в кабіні кажана. Співробітники відділу охорони природи були викликані, щоб зловити і забрати його. Літак благополучно приземлився близько 3:55 ранку", - цитують місцеві ЗМІ слова представника Головного управління цивільної авіації Індії.

Додаток для відстеження авіації FlightRadar24 показав, що невдовзі після зльоту Boeing 777-300 більш ніж на годину увійшов в зону очікування на висоті 30 000 футів на північний захід від Делі перед посадкою.

Було розпочато розслідування, але офіційний представник Air India повідомив, що, на їхню думку, тварина могла потрапити в літак, коли на борт завантажувалася їжа.

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