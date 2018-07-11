Reuters: США готуються до перегляду своєї стратегії в Афганістані

За їхніми свідченнями, президент США Дональд Трамп демонструє ознаки невдоволення відсутністю прогресу в урегулюванні конфлікту в Афганістані. Вашингтон в серпні 2017 року прийняв нову стратегію нормалізації становища в Афганістані, проте воно продовжує залишатися фактично тупиковим.

Згідно з відомостями, викладеними в публікації, Білий дім ще офіційно не зажадав проведення нового міжвідомчого перегляду американської політики щодо Афганістану. Проте очікується, що таке розпорядження надійде в найближчі пару місяців. “Ми отримали певні сигнали з боку Білого дому, які свідчать про те, що Трамп може здійснити запит в наступні кілька місяців провести огляд (поточної стратегії на афганському напрямі). Тому ми готуємося до того, як це буде виглядати”, — заявив Reuters офіційний представник США високого рангу.

Як він зазначив, очікуваний перегляд охопить всі аспекти стратегії, в тому числі рівні військової присутності, перспективи проведення мирних переговорів з радикальним рухом “Талібан”, відносини США і Пакистану.

США воюють в Афганістані з жовтня 2001 року, що обійшлося американській казні, за оцінками Пентагону, вже більш ніж в 680 млрд доларів. В ході цієї кампанії загинули близько 2,35 тисячі американських військовослужбовців, ще понад 20 тисяч отримали поранення.

Як повідомляв УНН, Іран використовує свої посольства в якості дипломатичного прикриття для організації терактів в різних країнах. З таким твердженням у вівторок виступив представник Держдепартаменту, який супроводжує держсекретаря Майкла Помпео по шляху з Абу-Дабі в Брюссель.