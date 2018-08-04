Reuters повідомило про таємну пропозицію Генштабу Росії США щодо Сирії

Адресатом листа був голова Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд. Послання йому було передано 19 липня, через кілька днів після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі. Згідно з отриманою Reuters інформацією, Герасимов запропонував Вашингтону співробітництво у відновленні зруйнованої сирійської інфраструктури та повернення до Сирії біженців.

В урядовому документі, на який посилається Reuters, який повідомляє зміст листа, вказується, що мова йде про допомогу у відновленні тих районів країни, які вже контролюються владою режиму Башара Асада. “В пропозиції (Герасимова) стверджується, що сирійському режиму не вистачає обладнання, палива, інших ресурсів, необхідних для відновлення країни, необхідного для повернення біженців”, — цитує агентство документ.

У Вашингтоні, відзначає Reuters, пропозиція Москви було зустрінута “дуже холодно”. У службовій записці, отриманій Reuters, наголошується, що підтримувати подібні дії Вашингтону варто тільки в тому випадку, якщо для Сирії буде знайдено політичне рішення кризи, що має на увазі проведення незалежних виборів під контролем ООН.

У військовому командуванні США коментувати інформацію про лист Герасимова відмовилися, посилаючись на домовленість про засекреченість переговорів. “У відповідності зі сформованою практикою обидва генерала погодилися зберігати конфіденційність щодо змісту переговорів”, — заявила прес-секретар командування Пола Данн.

Як повідомляв УНН, нещодавно жертвами мінометного обстрілу Алеппо стали три мирних жителі.