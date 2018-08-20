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Реформи і долар: економісти попереджають українців про відчутне подорожчання ліків

Київ • УНН

 • 23855 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Девальвація гривні спровокує подорожчання лікарських засобів. Також негативно на вартості медичних препаратів можуть позначитися і нові законодавчі ініціативи депутатів щодо регулювання аптечного ринку. Про це у коментарі УНН розповів економіст Андрій Новак.

Реформи і долар: економісти попереджають українців про відчутне подорожчання ліків

За словами експерта, курс долара в Україні буде зростати, а девальвація гривні, що триває, — планова і штучна.

“Вона (девальвація — ред.) запланована урядом і Нацбанком, про що вони відверто анонсували. У головному фінансовому документі країни — в Державному бюджеті на 2018 рік — зазначений так званий середньорічний курс у 29,3 грн за долар, а на кінець 2018 року — 30,1 грн за долар. От вони і будуть йти далі цим шляхом штучної девальвації. До кінця року нам слід, на жаль, чекати курсу мінімум 30 грн за долар”, — розповів він.

Така ситуація з валютою відразу позначиться на ціні імпортного товару, говорить Новак. Також подорожчають і енергоносії, собівартість яких закладена у вартість усіх без винятку товарів і послуг.

“Тобто девальвація гривні призведе до ланцюгової реакції і підвищення цін, зокрема як на імпортні ліки, так і на препарати вітчизняного виробництва”, — зауважив економіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розвіяв міфи про надприбутки українських аптек

Новак додав, що коли йдеться про імпортні ліки, їхня ціна зростатиме рівно на такий відсоток, на який девальвує гривня.

Також, як зауважив економіст, негативно на вартості ліків у майбутньому може позначитися депутатська ініціатива стосовно скорочення кількості аптек та знищення мережевих аптечних закладів.

“Скорочення кількості аптек, а відтак — зменшення конкуренції на ринку — прямий шлях до підняття цін на ліки. З економічної точки зору, чим вища ступінь конкуренції — тим менше ростуть ціни під тиском будь-яких обставин”, — пояснив Новак.

Експерт додав, що законодавча ініціатива депутатів (№ 8591) взагалі по суті незаконна, адже штучно зменшувати кількість аптек держава не має жодного права.

“Все це приватний бізнес, і штучно його закрити неможливо. Усі підприємства будь-якої форми власності є рівними перед законом. Тому будь-яке дрібнення аптечної мережі може відбуватися лише за бажанням самого власника і аж ніяк не через примус.

“Загалом ключовий фактор у кількості цих закладів (аптек — ред.) — це попит на ринку. І якщо він є — вони діють, якщо немає — аптеки закриваються. І це має відбуватися виключно з ринкових причин, а не через якісь там заборони”, — резюмував економіст.

Як писав УНН, у селах можуть зникнути останні аптеки.

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