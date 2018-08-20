Реформи і долар: економісти попереджають українців про відчутне подорожчання ліків

За словами експерта, курс долара в Україні буде зростати, а девальвація гривні, що триває, — планова і штучна.

“Вона (девальвація — ред.) запланована урядом і Нацбанком, про що вони відверто анонсували. У головному фінансовому документі країни — в Державному бюджеті на 2018 рік — зазначений так званий середньорічний курс у 29,3 грн за долар, а на кінець 2018 року — 30,1 грн за долар. От вони і будуть йти далі цим шляхом штучної девальвації. До кінця року нам слід, на жаль, чекати курсу мінімум 30 грн за долар”, — розповів він.

Така ситуація з валютою відразу позначиться на ціні імпортного товару, говорить Новак. Також подорожчають і енергоносії, собівартість яких закладена у вартість усіх без винятку товарів і послуг.

“Тобто девальвація гривні призведе до ланцюгової реакції і підвищення цін, зокрема як на імпортні ліки, так і на препарати вітчизняного виробництва”, — зауважив економіст.

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Новак додав, що коли йдеться про імпортні ліки, їхня ціна зростатиме рівно на такий відсоток, на який девальвує гривня.

Також, як зауважив економіст, негативно на вартості ліків у майбутньому може позначитися депутатська ініціатива стосовно скорочення кількості аптек та знищення мережевих аптечних закладів.

“Скорочення кількості аптек, а відтак — зменшення конкуренції на ринку — прямий шлях до підняття цін на ліки. З економічної точки зору, чим вища ступінь конкуренції — тим менше ростуть ціни під тиском будь-яких обставин”, — пояснив Новак.

Експерт додав, що законодавча ініціатива депутатів (№ 8591) взагалі по суті незаконна, адже штучно зменшувати кількість аптек держава не має жодного права.

“Все це приватний бізнес, і штучно його закрити неможливо. Усі підприємства будь-якої форми власності є рівними перед законом. Тому будь-яке дрібнення аптечної мережі може відбуватися лише за бажанням самого власника і аж ніяк не через примус.

“Загалом ключовий фактор у кількості цих закладів (аптек — ред.) — це попит на ринку. І якщо він є — вони діють, якщо немає — аптеки закриваються. І це має відбуватися виключно з ринкових причин, а не через якісь там заборони”, — резюмував економіст.

Як писав УНН, у селах можуть зникнути останні аптеки.