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Реформы и доллар: экономисты предупреждают украинцев о ощутимом подорожании лекарств

Киев • УНН

 • 23856 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Девальвация гривны спровоцирует подорожание лекарственных средств. Также негативно на стоимости медицинских препаратов могут сказаться и новые законодательные инициативы депутатов по регулированию аптечного рынка. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист Андрей Новак.

Реформы и доллар: экономисты предупреждают украинцев о ощутимом подорожании лекарств

По словам эксперта, курс доллара в Украине будет расти, а девальвация гривны, которая продолжается, — плановая и искусственная.

“Она (девальвация — ред.) запланирована правительством и Нацбанком, о чем они откровенно анонсировали. В главном финансовом документе страны — в Государственном бюджете на 2018 год — указан так называемый среднегодовой курс в 29,3 грн за доллар, а к концу 2018 — 30,1 грн за доллар. Вот они и будут идти дальше по этому пути искусственной девальвации. До конца года мы должны, к сожалению, ждать курса минимум 30 грн за доллар”, — рассказал он.

Такая ситуация с валютой сразу скажется на цене импортного товара, говорит Новак. Также подорожают и энергоносители, себестоимость которых заложена в стоимость всех без исключения товаров и услуг.

“То есть девальвация гривны приведет к цепной реакции и повышению цен, в частности как на импортные лекарства, так и на препараты отечественного производства”, — отметил экономист.

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Новак добавил, что когда речь идет о импортных лекарствах, их цена будет расти ровно на такой процент, на который девальвирует гривна.

Также, как отметил экономист, негативно на стоимости лекарств в будущем может сказаться депутатская инициатива по сокращению количества аптек и уничтожению сетевых аптек.

“Сокращение количества аптек, а следовательно — уменьшение конкуренции на рынке — прямой путь к поднятию цен на лекарства. С экономической точки зрения, чем выше степень конкуренции — тем меньше растут цены под давлением любых обстоятельств”, — пояснил Новак.

Эксперт добавил, что законодательная инициатива депутатов (№8591) вообще по сути незаконна, ведь искусственно уменьшать количество аптек государство не имеет никакого права.

“Все это частный бизнес, и искусственно его закрыть невозможно. Все предприятия любой формы собственности равны перед законом. Поэтому любое дробление аптечной сети может происходить только по желанию самого владельца и отнюдь не по принуждению.

“В целом ключевой фактор в количестве этих заведений (аптек — ред.) — это спрос на рынке. И если он есть — они действуют, если нет — аптеки закрываются. И это должно происходить исключительно по рыночным причинам, а не из-за каких-то запретов”, — резюмировал экономист.

Как писал УНН, в селах могут исчезнуть последние аптеки.

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