Разом із японським космічним агентством Toyota створить пілотований місяцехід
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Компанія Toyota випустить спільно із японським космічним агентством місяцехід. Його мета полягає у допомозі людям колонізувати Місяць до 2040 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Assotiated Press.
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Як зазначається, розробка називатиметься Lunar Cruiser на честь популярного позашляховика Toyota Land Cruiser.
Розробники заявили, що прагнуть докласти всіх зусиль, аби люди змогли “їсти, працювати, спати та спілкуватися один з одним на Місяці, не виходячи з Lunar Cruiser”.
Водночас, інша японська компанія Gitai Japan вже розробила роботизовану руку для Lunar Cruiser. Вона зможе піднімати предмети з поверхні. Її особливістю є змінні насадки для роботи з різними інструментами.
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