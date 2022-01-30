Разом із японським космічним агентством Toyota створить пілотований місяцехід

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Як зазначається, розробка називатиметься Lunar Cruiser на честь популярного позашляховика Toyota Land Cruiser.

Розробники заявили, що прагнуть докласти всіх зусиль, аби люди змогли “їсти, працювати, спати та спілкуватися один з одним на Місяці, не виходячи з Lunar Cruiser”.

Водночас, інша японська компанія Gitai Japan вже розробила роботизовану руку для Lunar Cruiser. Вона зможе піднімати предмети з поверхні. Її особливістю є змінні насадки для роботи з різними інструментами.

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