Ракетний крейсер РФ не зміг пришвартуватися у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Російський ракетний крейсер “Маршал Устинов” не зумів пришвартуватись до пірсу в Стамбулі та повернувся на стоянку в Мармуровому морі. Про це повідомив на сторінці Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко, передає УНН.
“Стамбульські негаразди і пригоди ракетного крейсера „Маршал Устинов“ — плавучої резиденції президента РФ для перебування у Стамбулі — не закінчилися. Близько 11:00 (київський час) 6 січня цілих 4 турецьких буксирів чесно намагалися допомогти поставити його на почесне місце — військовий причал на мисі Сарайбурну. Але... „не шмагли“... Повернувся на якірну стоянку в Мармуровому морі”, — написав він.
Нагадаємо, за даними моніторингу, бойовий російський корабель “Орск” відбуксирували у Чорне море.
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