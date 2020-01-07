Ракетный крейсер РФ не смог пришвартоваться в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море. Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.
“Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера „Маршал Устинов“ — плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле — не закончились. Около 11:00 (киевское время) 6 января целых 4 турецких буксиров честно пытались помочь поставить его на почетное место — военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... „не шмагли“ ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море”, — написал он.
Напомним, по данным мониторинга, боевой российский корабль “Орск” отбуксировали в Черное море.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания отправила корабль для слежения за судном ВМС РФ в Ла-Манше