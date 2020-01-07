Ракетный крейсер РФ не смог пришвартоваться в Стамбуле

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116890 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130873 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106386 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108569 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108504 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131945 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130706 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196487 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Актуальное
Ракетный крейсер РФ не смог пришвартоваться в Стамбуле

Ракетный крейсер РФ не смог пришвартоваться в Стамбуле

Киев  •  УНН

 • 23909 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море. Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.

“Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера „Маршал Устинов“ — плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле — не закончились. Около 11:00 (киевское время) 6 января целых 4 турецких буксиров честно пытались помочь поставить его на почетное место — военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... „не шмагли“ ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море”, — написал он.

Напомним, по данным мониторинга, боевой российский корабль “Орск” отбуксировали в Черное море.

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