Ракетный крейсер РФ не смог пришвартоваться в Стамбуле

“Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера „Маршал Устинов“ — плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле — не закончились. Около 11:00 (киевское время) 6 января целых 4 турецких буксиров честно пытались помочь поставить его на почетное место — военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... „не шмагли“ ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море”, — написал он.

Напомним, по данным мониторинга, боевой российский корабль “Орск” отбуксировали в Черное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания отправила корабль для слежения за судном ВМС РФ в Ла-Манше