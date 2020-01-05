Бойовий російський корабель “Орск” відбуксирували у Чорне море – моніторинг

КИЇВ. 6 січня. УНН. Бойовий десантний корабель “Орск” проєкту 1171 Чорноморського флоту Росії, у якого під час чергового рейду в Сирію вийшов із ладу один з двох дизелів, відбуксирували у Чорне море. Появу корабля в Босфорській протоці зафіксував турецький Twitter-аккаунт Yoruk Isik, що публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.