Бойовий російський корабель “Орск” відбуксирували у Чорне море – моніторинг

“Рятувальний буксир 1-ї групи корабля Sorum MB304 пройшов Босфор в напрямку Середземного моря. (MB304 буксирував десантний корабель класу Тапір „Орск“ до Чорного моря, але, мабуть, не протягом всього шляху до Севастополя)”, — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від Міноборони і Військово-морського флоту Росії щодо причини буксирування і стану корабля “Орск” в Чорному морі нині немає.

Великі десантні кораблі Військово-морського флоту Росії доправляли до Сирії військові вантажі. Вони здатні перевозити велику бронетехніку, зокрема танки. Минулого року “Орск” щонайменше тричі заходив у сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, повідомив сайт Avia.Pro. У грудні судно доставило до Сирії транспортні засоби, зброю і боєприпаси. “Орск” здатний вмістити до 1500 тонн техніки та вантажів.

#ВМФ Project 745 BSF #ЧФ 145th Resue Ship Squad’s 1st group’s Sorum class rescue tug MB304 transited Bosphorus towards Mediterranean. (MB304 towed Tapir class landing ship Orsk to the Black Sea, 24hours ago, but apparently not all the way to Sevastopol) pic.twitter.com/drpyBpTQqQ

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 4, 2020