Боевой российский корабль "Орск" отбуксировали в Черное море - мониторинг

“Спасательный буксир 1-й группы корабля Sorum MB304 прошел Босфор в направлении Средиземного моря. (MB304 буксировал десантный корабль класса Тапир „Орск“ в Черное море, но, видимо, не в течение всего пути в Севастополь)”, — говорится в сообщении.

Официальной информации от Минобороны и Военно-морского флота России о причинах буксировки и состояния корабля “Орск” в Черном море сейчас нет.

Большие десантные корабли Военно-морского флота России доставляли в Сирию военные грузы. Они способны перевозить большую бронетехнику, в том числе танки. В прошлом году “Орск” по меньшей мере трижды заходил в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, сообщил сайт Avia.Pro. В декабре судно доставило в Сирию транспортные средства, оружие и боеприпасы. “Орск” способен вместить до 1500 тонн техники и грузов.

# ВМФ Project 745 BSF # ЧФ 145th Resue Ship Squad’s 1st group’s Sorum class rescue tug MB304 transited Bosphorus towards Mediterranean . (MB304 towed Tapir class landing ship Orsk to the Black Sea , 24hours ago, but apparently not all the way to Sevastopol) pic.twitter.com/drpyBpTQqQ

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 4, 2020