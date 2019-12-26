Британія відправила корабель для стеження за судном ВМС РФ у Ла-Манші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Напередодні католицького Різдва патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії був відправлений для стеження за російським судном у Ла-Манші, передає УНН із посиланням на Sky News.
"HMS Tyne відплив на Святвечір, щоб стежити за кораблем "Смольний - Перекоп", коли він проходив близько до територіальних вод Великобританії", - йдеться у повідомленні.
У Королівському військово-морському флоті повідомили, що базований в місті Портсмут корабель вирушив в море на Різдво для спостереження за російським судном.
Як повідомлялося раніше в УНН, 24 грудня в Одеський порт прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США "USS Ross".
Також повідомлялося, що США і Канада стежили за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював "хаотичні маневри".