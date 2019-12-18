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США і Канада стежать за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював "хаотичні маневри"

США і Канада стежать за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював "хаотичні маневри"

Київ • УНН

 • 12353 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) спостерігає за російським розвідувальним кораблем "Віктор Леонов", "хаотичні маневри" якого вчора були помічені біля берегів США. Про це повідомляє NORAD у Twitter, інформує УНН.

"NORAD та USNORTHCOM уважно відстежують судна, що представляють інтерес, включаючи іноземні військові морські судна, такі як російський корабель "Віктор Леонов"... Ми знаємо про військово-морську діяльність Росії, включаючи розміщення цих кораблів для збору розвідданих в регіоні. Поки ми не будемо обговорювати конкретні заходи, які вживаються, NORAD та USNORTHCOM регулярно проводять повітряні та морські операції, щоб забезпечити оборону США та Канади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією CNN, вчора, 17 грудня, російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов" проводив "хаотичні маневри" біля узбережжя США поблизу узбережжя штатів Південна Кароліна і Флорида.

While we won't discuss specific measures being taken, NORAD and USNORTHCOM routinely conduct air and maritime operations to ensure the defense of the United States and Canada. 2/2

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) December 17, 2019

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