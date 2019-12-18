США и Канада следят за разведывательным кораблем РФ, который осуществлял "хаотические маневры"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) наблюдает за российским разведывательным кораблем "Виктор Леонов", "хаотические маневры" которого вчера были замечены у берегов США. Об этом сообщает NORAD в Twitter, передает УНН.
"NORAD и USNORTHCOM внимательно отслеживают судна, представляющие интерес, включая иностранные военные морские суда, такие как российский корабль "Виктор Леонов"... Мы знаем о военно-морской деятельность России, включая размещение этих кораблей для сбора разведданных в регионе. Пока мы не станем обсуждать конкретные меры, которые принимаются, NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции, чтобы обеспечить оборону США и Канады", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации CNN, вчера, 17 декабря, российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" проводил "хаотические маневры" у побережья США у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
While we won't discuss specific measures being taken, NORAD and USNORTHCOM routinely conduct air and maritime operations to ensure the defense of the United States and Canada. 2/2— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) December 17, 2019