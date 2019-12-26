Великобритания отправила корабль для слежения за судном ВМС РФ в Ла-Манше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Накануне католического Рождества патрульный корабль Королевского флота Великобритании был отправлен для слежения за российским судном в Ла-Манше, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"HMS Tyne отплыл в Сочельник, чтобы следить за кораблем "Смольный - Перекоп", когда он проходил близ территориальных вод Великобритании", - говорится в сообщении.
В Королевском военно-морском флоте сообщили, что базированный в городе Портсмут корабль отправился в море на Рождество для наблюдения за российским судном.
Как сообщалось ранее в УНН, 24 декабря в Одесский порт прибыл американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross".
Также сообщалось, что США и Канада следили за разведывательным кораблем РФ, который осуществлял "хаотические маневры".