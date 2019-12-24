В Одессу прибыл американский эсминец "USS Ross"

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31649 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119026 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124795 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123043 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145132 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110694 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111259 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132175 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130835 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Одессу прибыл американский эсминец "USS Ross"

В Одессу прибыл американский эсминец "USS Ross"

Киев  •  УНН

 • 15912 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Одесский порт прибыл американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe Министерства обороны Украины.

"USS Ross" прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО.

Ранее экипаж "USS Ross" уже принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и тогда несколько дней провел в Одессе. В этом году "Ross" две недели находился в главном морском порту Констанца (Румыния) и портовом комплексе Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.

Корабль назван в честь капитана Дональда Кирби Росса - героя Второй мировой войны, который награжден медалями Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Напомним, в Министерстве обороны Украины планируют создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе из-за агрессивных действий Черноморского флота Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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