До Одеси прибув американський есмінець "USS Ross"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. До Одеського порту прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США "USS Ross", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"USS Ross" прибув в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО.
Раніше екіпаж "USS Ross" вже брав участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2016" і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч "Ross" два тижні перебував у головному морському порті Констанца (Румунія) та портовому комплексі Варна (Болгарія), де проводив операції з гарантування безпеки.
Корабель названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують створити “пояс безпеки” у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації.