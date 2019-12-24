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До Одеси прибув американський есмінець "USS Ross"

До Одеси прибув американський есмінець "USS Ross"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. До Одеського порту прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США "USS Ross", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"USS Ross" прибув в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО.

Раніше екіпаж "USS Ross" вже брав участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2016" і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч "Ross" два тижні перебував у головному морському порті Констанца (Румунія) та портовому комплексі Варна (Болгарія), де проводив операції з гарантування безпеки.

Корабель названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують створити “пояс безпеки” у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації.

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