У Міноборони планують створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Міністерстві оборони України планують створити “пояс безпеки” у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про визначення одинадцяти пріоритетних напрямків реформ, які розпочались у відомстві. Першими було розглянуто проекти, що стосуються „Стратегії оборони Держави“ та „Територіальної оборони“. Наступним важливим напрямком є безпека Чорноморського регіону. Через агресивні, нахабні дії ЧФ РФ, зменшилась активність торгового судноплавства на Чорному та Азовському морях, що вплинуло і на роботу портів. Головна мета проекту — створення ефективного „поясу безпеки“ та захист економічних інтересів держави у цьому регіоні”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Міноборони, окремим пріоритетним завданням реформ є впровадження Ключового пакету стандартів НАТО. Головне, на думку координатора цього проекту, зробити перехід до НАТівських стандартів “прозорим”, зрозумілим і налаштованим на результат.
“Ще одним напрямком, який стосується взаємосумісності з військовими країн-членів НАТО, є впровадження у ЗС інноваційних технологій, що спрямоване на реалізацію спільних технологічних проектів. Також, існує проект об’єднання АСУ в одній платформі та переходу на електронний документообіг”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, одним з найважливіших напрямків діяльності нової команди Міноборони є Військова інфраструктура.
“Із різким збільшенням чисельності ЗС у 2014-у році, виникла проблема з розміщенням підрозділів. Деякі з них і сьогодні змушені нести службу в жахливих умовах занедбаних військових містечок. Найболючішою, залишається проблема забезпечення військовослужбовців службовим і постійним житлом”, — повідомили у Міноборони.
Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві оборони та Збройних Силах України назвали пріоритетні напрямки реформи на 2020 рік.