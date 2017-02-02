Радбез ООН о 22.00 розпочне розгляд питання щодо ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні о 22:00 Рада безпеки ООН розгляне ситуацію в Україні. Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.
"О 22:00 РБ ООН розгляне ситуацію в Україні",- написала М.Беца.
За її словами, в ході засідання плануються доповіді заступника Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтмана, заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О'Брайана та Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана.
#Анонс: о 22:00 РБ #ООН розгляне ситуацію в Україні. Доповідачі: заступники Генсека ООН з політичних та гуманітарних питань, Голова СММ ОБСЄ pic.twitter.com/QrjRETd7x7— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 лютого 2017 р.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що Рада безпеки ООН 2 лютого розгляне ситуацію в Авдіївці.