Совбез ООН в 22.00 начнет рассмотрение вопроса о ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в 22:00 Совбез ООН рассмотрит ситуацию в Украине. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"В 22:00 СБ ООН рассмотрит ситуацию в Украине", - написала М.Беца.
По ее словам, в ходе заседания планируется доклад заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайана и Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана.
#Анонс: в 22:00 СБ #ООН рассмотрит ситуацию в Украине. Докладчики: заместители генсека ООН по политическим и гуманитарным вопросам, председатель СММ ОБСЕ pic.twitter.com/QrjRETd7x7- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет безопасности ООН 2 февраля рассмотрит ситуацию в Авдеевке.