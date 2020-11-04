Рада вшанувала пам’ять Катерини Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам’ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, передає кореспондент УНН.
“Я би хотіла почати свій виступ з хвилини мовчання. Сьогодні другі роковини загибелі нашої коліжанки, переконана, для багатьох з цієї зали подруги, Катерини Гандзюк”, - звернулася до присутніх нардеп Соломія Бобровська.
Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
Як повідомляв УНН раніше, Дніпровський районний суд міста Києва розглянув три томи доказів сторони обвинувачення у справі щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.