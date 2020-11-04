Рада почтила память Екатерины Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает корреспондент УНН.
"Я бы хотела начать свое выступление с минуты молчания. Сегодня вторая годовщина гибели нашей коллеги, убеждена, для многих из этого зала подруги, Екатерины Гандзюк", - обратилась к присутствующим нардеп Соломия Бобровская.
Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
Как сообщал УНН ранее, Днепровский районный суд Киева рассмотрел три тома доказательств стороны обвинения по делу в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.