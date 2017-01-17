Рада у вівторок спробує затвердити свій кошторис
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроект щодо впровадження електронного квитка у громадському транспорті та визначитися стосовно власного кошторису на поточний рік. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір затвердити календарний план наступної сесії та включити до порядку денного президентський законопроект щодо допуску іноземних збройних сил для участі у навчаннях та законопроект про спецконфіскацію.
Крім цього, депутати планують визначитися щодо низки законопроектів, які стосуються екологічної політики.