Рада у вівторок спробує затвердити свій кошторис

Також серед іншого парламентарі мають намір затвердити календарний план наступної сесії та включити до порядку денного президентський законопроект щодо допуску іноземних збройних сил для участі у навчаннях та законопроект про спецконфіскацію.

Крім цього, депутати планують визначитися щодо низки законопроектів, які стосуються екологічної політики.